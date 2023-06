«Top Chef 2023»: le grand gagnant de la quatorzième saison est…

Aidé par quatre anciens candidats, Jérémie, Jacques, Alexandre et Carla, Danny avait imaginé un menu autour du thème « De l’ombre à la lumière ». Un concept qui symbolise bien son parcours de cuisinier, souvent dans l’ombre d’une brigade, mais aussi en tant que candidat de « Top Chef », après ses onze victoires au sein de la « Brigade Cachée ». Hugo, lui, avait imaginé un menu végétal, en compagnie d’Albane, Sarika, Mathieu et Jean. Leur but ? Convaincre les quatre chefs de brigade et les 100 bénévoles de la Croix Rouge, dont l’ambassadrice Adriana Karembeu, juges exceptionnels de cette finale. Rappelons que la Croix Rouge est partenaire de « Top Chef » depuis dix ans. Tous les aliments qui ne sont pas utilisés durant les épreuves sont directement reversés à l’association.

Lire aussi «Top Chef 2023», les pépites de Twitter (demi-finale): le rire de Danny et un trop-plein de François-Régis Gaudry

Pour son entrée, Danny avait misé sur des ravioles de crevettes sauvages. En voulant changer son bouillon de couleur avec un petit spray, le cuisinier a joué avec le feu… et s’est brûlé. Malheureusement, l’effet escompté n’a pas fonctionné et a quelque peu déçu les jurés. Hugo, lui, avait misé sur un feuille à feuille de champignons, qui a globalement convaincu le jury. Au niveau du plat, Danny s’est rattrapé avec un omble chevalier bien maîtrisé. Hugo, lui, avait réalisé un gâteau de chou accompagné de Saint-Jacques. Une assiette paradoxalement classique et complexe, qui a divisé. Tout s’est joué sur le dessert. Danny avait ressorti sa tarte soufflée, qui lui avait valu le coup de coeur de la cheffe Darroze lors de « La Brigade Cachée ». Hugo, lui, était parti sur un crémeux au poivre de Timut et une glace sarriette. Deux assiettes qui se valaient assez bien. Ces avis assez serrés se sont ressentis dans les votes des chefs. Si Hélène Darroze a accordé six points à son poulain Danny, elle en a attribué quatre à Hugo. Pour Philippe Etchebest, c’était l’inverse. Quant à Glenn Viel et Paul Pairet, ils ont accordé cinq points à chaque finaliste. Bref, seuls les convives de la Croix Rouge pouvaient faire pencher la balance.