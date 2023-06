BNXT League: la saison de Charleroi est terminée, ZZ Leiden va défendre son titre contre Ostende à partir de vendredi à la Côte

Son adversaire en finale sera Ostende. Les Côtiers, battus d’un point en terre limbourgeoise à l’aller (87-86), ont profité de l’avantage de leur salle pour s’imposer aisément 104 à 67 et se qualifier. Pierre-Antoine Gillet et Olivier Troisfontaines ont terminé respectivement avec 24 et 20 points. Ostende aura l’avantage du terrain en finale et recevra vendredi (20h30) avant d’aller aux Pays-Bas dimanche (15h00) et de recevoir mardi prochain si une belle est nécessaire.