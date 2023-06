Un différend familial à Villers-la-Ville vire au drame: «Jamais je n’aurais cru vivre une situation comme celle-là», réagit le bourgmestre (photos et vidéos)

Cinq suspects, dont les quatre blessés, ont été privés de liberté.

Les individus s’exprimant peu en français, des interprètes étaient attendus jeudi pour permettre aux enquêteurs d’entamer les auditions.

FVH

«Concernant le fond de cette histoire, tout est actuellement extrêmement flou. On sait qu’il y a eu une violente altercation mais on attend le résultat des auditions pour en connaître davantage», a précisé jeudi matin la porte-parole du parquet du Brabant wallon à l’agence Belga.

Trois ambulances et deux Smur ainsi que plusieurs équipes de polices se sont rendus sur les lieux. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le bourgmestre, Emmanuel Burton (MR), était présent et il y a aussi eu une descente du parquet ainsi que du laboratoire. Sur les coups de 23 heures, tout était encore bloqué.

Réaction du bourgmestre

« À ce stade, je n’en sais pas plus que la presse », explique Emmanuel Burton. « Mais ce que je peux dire c’est que le village a été très secoué par ce qu’il s’est passé. Habituellement, Marbisoux est plutôt réputé pour ses fêtes et ses ducasses, pas pour ce genre de choses. Donc oui ça fait quelque chose et tout le village est un peu troublé par ce qu’il s’est passé. On ne s’attendait vraiment pas à ce que ça arrive dans un village habituellement si calme et si paisible. Donc oui, ça fait quelque chose quand ça arrive dans sa commune. Et depuis ce matin , tout le monde en parle beaucoup»

Le dispositif mis en place a également surpris. «C’était très impressionnant car il y a eu de gros déploiements d’ambulances, de véhicules de police et donc les habitants n’étaient pas très sereins. Et ça a duré très tard, les ouvriers qui bloquaient la route sont restés jusque minuit. Aujourd’hui la rue est rouverte tout à fait normalement»