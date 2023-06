Les algorithmes d’Instagram «facilitent la vente» de pédopornographie: «C’est actuellement la plus importante plateforme pour ces réseaux»

« De larges réseaux de comptes, qui donnent l’apparence d’être opérés par des mineurs, promeuvent ouvertement la vente de contenus » pédopornographiques, ont indiqué mercredi des chercheurs du Cyber Policy Center de la prestigieuse université de la Silicon Valley.

« Instagram est actuellement la plus importante plateforme pour ces réseaux grâce à des fonctionnalités telles que les algorithmes de recommandation de contenus et la messagerie qui aide les vendeurs à entrer en contact avec les acheteurs », ont-ils ajouté.

Et ni les pédocriminels ni ces réseaux n’ont besoin de faire preuve de beaucoup d’ingénuité.

D’après le WSJ, une simple recherche avec des mots-clefs tels que #pedowhore (« pedo putain ») ou #preteensex (« sexe pré-ado ») débouche sur des comptes qui utilisent ces termes pour faire la publicité de contenus montrant des agressions sexuelles sur des mineurs.

Souvent, ces profils « assurent être pilotés par les enfants eux-mêmes et utilisent des pseudonymes ouvertement sexuels avec des mots comme +petite salope pour toi+ », détaille l’article.

Les comptes ne disent pas directement qu’ils vendent ces images, mais ils comportent des menus avec des options, y compris celle de demander des actes sexuels spécifiques, dans certains cas.

Les chercheurs de Stanford ont aussi repéré des offres pour des vidéos avec de la bestialité et de l’automutilation. « A un certain prix, les enfants sont disponibles pour des +rencontres+ en personne », continue l’article.

Le rapport souligne le rôle joué par les algorithmes du populaire réseau social : un compte test créé par le quotidien économique s’est vu « inondé de contenus qui sexualisent les enfants » après avoir cliqué sur quelques recommandations de ce genre.

« Groupe de travail »

« L’exploitation des enfants est un crime horrifiant », a déclaré Meta, contacté par l’AFP. « Nous travaillons avec acharnement pour lutter contre ce fléau et en débarrasser nos plateformes, et aider les forces de l’ordre à arrêter et poursuivre en justice les criminels responsables ».

Le géant des réseaux sociaux dit avoir créé un « groupe de travail interne » pour enquêter sur les conclusions du rapport et réagir en conséquence.

Il rappelle aussi de nombreuses mesures déjà mises en place, comme le recrutement de spécialistes, pour lutter contre les « prédateurs qui changent constamment de tactiques ».

« Entre 2020 et 2022, les équipes dédiées ont démantelé 27 réseaux qui commettaient des abus et en janvier 2023 nous avons désactivé plus de 490.000 comptes qui enfreignaient nos règles sur la sécurité des enfants », a souligné un porte-parole.

Il a ajouté que des problèmes techniques liés au signalement de profils et contenus problématiques ont été réparés et que des « milliers de termes et mots-clefs additionnels ont été restreints sur Instagram ».

En tout, fin 2022, plus de 34 millions de contenus relevant de l’exploitation sexuelle de mineurs ont été retirés de Facebook et Instagram, dont plus de 98 % ont été détectés avant un signalement par des utilisateurs, d’après Meta.

En mars dernier, des fonds de pension et d’investissement ont porté plainte contre l’entreprise pour avoir « fermé les yeux » sur le trafic d’être humains et la pédocriminalité sur ses plateformes.

Instagram est aussi régulièrement accusé par des associations et autorités de ne pas suffisamment protéger les enfants face aux risques de harcèlement, d’addiction et de problèmes d’images de soi.