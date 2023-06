Un violent incendie s’est déclaré dans une école secondaire: les cours ont été annulés, l’internat évacué

Jeudi matin, vers 00h30, le bourgmestre de Maaseik, Johan Tollenaere (Open VLD), a annoncé que le point culminant de l’incendie était passé, mais que les dégâts matériels étaient considérables. Les cours ont été annulés pour la journée de jeudi.

L’incendie s’est déclaré mercredi vers 20h45 pour une raison inconnue. La caserne de Maaseik a immédiatement reçu l’aide des pompiers de Genk, Maasmechelen et Lanaken. Les pompiers de Bree, Pelt, Lommel, Beringen, Hasselt, Herk-De-Stad et Tongres, entre autres, ont fourni l’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie. Les camions-citernes venus de tout le Limbourg ont pu entrer et sortir sans problème par la Weertersteenweg (N762), fermée par la police.