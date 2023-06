«Le hit de Miami», «Miami et ses plages»: les médias surpris par la décision de Lionel Messi de rejoindre l’Inter Miami et pas Barcelone

Cette décision, tout le monde l’attendait. Mais peut-être pas dans cette direction ! Alors que la presse s’attendait à voir l’Argentin retourner « à la maison », à Barcelone, le champion du monde a décidé de rejoindre Miami. Une décision qui a surpris pas mal de monde dans les médias, à la fois belge et étranger. En France, le journal L’Équipe a titré, en Une : « Le hit de Miami ». Connue pour ses boîtes de nuit très célèbres, la ville Américaine voit une nouvelle star débarquer en son sein. Le quotidien explique également pourquoi l’Argentin n’a pas choisi de retourner au Barça : « Jusqu’au bout, il a laissé une chance au produit pour ne nourrir aucun regret. Mais plus la journée avançait, plus les chances de voir son vœu exaucé s’amenuisaient. Et aux alentours de 16h, les discussions entre son entourage et le club catalan étaient rompues ».

Eurosport, de son côté, parle de la fin d’une époque : celle qu’il a partagée avec Cristiano Ronaldo. « Ce n’est pas comme ça que cela aurait dû se finir. Viré comme un malpropre de Manchester United pour Cristiano Ronaldo, conspué par le Parc des Princes pour Lionel Messi. Nous ne reverrons plus jamais les deux meilleurs joueurs du XXIe siècle en Europe. Ils auraient dû partir avec une couronne sur la tête, portés en triomphe par un continent qu’ils ont conquis un cigare à la bouche. Ils l’ont quitté par la chatière », relate le site français.

« Il voulait revenir à Barcelone » En Espagne, le Mundo Deportivo, qui a eu droit à une interview exclusive, revient sur les discussions entre le Barça et le clan Messi : « Lionel Messi a plus parlé avec Xavi qu’avec Juan Laporta. De plus, Messi voulait revenir au Barça mais il ne voulait pas dépendre d’autres personnes. Il a entendu dire que le club devrait vendre ou se séparer de joueurs et il ne voulait pas ça ».

The Athletic va, lui, plus dans le détail en expliquant en quoi l’arrivée de Messi va changer la face de la MLS : « David Bechkam avait déjà révolutionné le football aux Etats-Unis mais ce sera encore plus le cas maintenant avec l’arrivée de Lionel Messi, le champion du monde argentin. Il a choisi Miami et ses plages plutôt que la maison ».