La Ville de Namur envisage la création d’un champ photovoltaïque alimentant 700 ménages

Ce projet permettrait la création de la première « Communauté d’énergie renouvelable » (CER) de Namur, par la mise en commun de la production des pouvoirs publics, des particuliers et entreprises d’une zone qui reste à définir. Autrement dit, le circuit-court appliqué à l’énergie, avec une production d’énergie locale, renouvelable et à bas prix.

Dès cet hiver, la Ville de Namur va également planter des kilomètres de haies et d’alignements de saules têtards en bords de route, en zones rurales et en zones agricoles. L’objectif est à la fois de renforcer la biodiversité, d’offrir un abri et de quoi se nourrir à la faune, et de créer de la biomasse.