Deux cas de rougeole détectés à Schaerbeek

Et la Cocom a utilisé le mot « cluster » (dès lors que deux cas sont détectés et constituent un potentiel foyer de contaminations) pour informer les écoles de Schaerbeek que la rougeole était de retour, écrit la DH. C’est à la MariaSchool que deux cas ont été détectés, et une campagne de vaccination est maintenant mise en route.

Pour autant, la Cocom se veut rassurante. « Ce type de situation se produit régulièrement et c’est géré. », rassure la Cocom dans la DH.