Une étrange nouveauté sur la plage qui attire tous les regards: l’installation sera permanente!

C’est une sculpture que personne ne peut manquer. Comme le souligne La Voix du Nord, les impressionnants tentacules du poulpe géant, fraîchement installé dans le secteur du Grand Pavois, à Dunkerque, ont attiré l’attention de nombreux visiteurs. Et il y a un peu de Belgique là-dedans (mais vraiment un peu…)

Car l’installation est signée Laura Prouvost, une artiste originaire du Nord de la France et qui réside depuis plusieurs années en Belgique. Elle avait déjà réalisé une œuvre permanente similaire, Touching To Sea You Through Our Extremities, sur la plage de La Panne. Pour l’artiste, ce placement entre plage et digue fait écho à l’idée que la pieuvre, grâce à ses tentacules, outrepasse les frontières et les barrières de la langue. Un thème qui résonne pour Laure Prouvost puisqu’elle a également vécu en Angleterre. L’installation, commandée dans le cadre de la deuxième édition de la Triennale Art et industrie, sera permanente sur la digue.