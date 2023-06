Le commissariat de quartier Haren rouvre ses portes

À 15 heures samedi, le commissariat de quartier, situé rue de Cortenbach, rouvrira officiellement ses portes. Cette réouverture se fera en présence du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, et du chef de corps, Michel Goovaerts.

Le bâtiment rénové permettra au personnel d'effectuer ses tâches quotidiennes dans les meilleures conditions possibles et d'accueillir et d'assister les citoyens de la meilleure manière qui soit.

Le personnel du commissariat de quartier recevra également deux véhicules flambant neufs - un électrique et un hybride. Cela fait partie de la voie verte que la zone de police veut emprunter. Les citoyens peuvent aussi visiter le commissariat et pour les plus petits, il y aura un parc de circulation prévu.