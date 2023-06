«Le Grand Cactus» sème ses épines à Forest National: on vous emmène dans les coulisses de l’événement (vidéo)

Cette idée folle d’investir une grande salle est forcément celle du créateur de l’émission. « Je voulais trouver des alternatives au divertissement télé », explique-t-il. « On vient tous de la scène et je trouvais ça dommage qu’on n’en fasse jamais, alors qu’on est certainement meilleurs sur les planches qu’à la télévision. J’ai proposé directement qu’on fasse Forest National. On avait pensé aussi au Cirque Royal, mais la capacité n’aurait pas été suffisante : on a vendu 1500 tickets en seulement quatre jours ! Et finalement, c’est complet. »

Il aura fallu huit ans à l’équipe du « Grand Cactus » pour faire le trajet Liège-Bruxelles. Un constat qui amuse Jérôme de Warzée, enchaînant les blagues sur la SNCB et la circulation dans la capitale dès le début du spectacle. Une manière de dire haut et fort que « Le grand Cactus » a pris ses quartiers à Forest National et qu’il compte bien piquer là où ça fait mal.

7000 spectateurs ont fait le déplacement, le samedi 6 mai, pour applaudir celles et ceux avec qui ils passent leurs soirées du jeudi, une semaine sur deux. Des comédiens particulièrement angoissés en coulisses. Après une dernière répétition générale, l’heure était au stress et à la concentration. À quelques heures de la représentation, nous avons infiltré les loges de l’équipe.

Première surprise en backstage : Virginie Hocq est là ! L’humoriste était déjà apparue dans l’émission, il y a deux ans, dans la peau de Blanche-Neige. Un passage remarqué qui a donné envie à Jérôme de Warzée de la réinviter pour deux sketchs inédits. « Je connais tout le monde ici », se réjouit-elle. « Je reviens de tournage, donc j’ai un peu suivi la préparation de l’extérieur. J’ai quand même eu le temps de répéter un jour avant le spectacle. Je me rends compte que c’est une sacrée orchestration. Mais moi, ça va. Je suis invitée, on me cajole, alors que les autres, je pense qu’ils font dans leur culotte. »

De fait, Martin Charlier annonce la couleur : « J’avoue que je fais un peu dans mon froc. » L’interprète de Kiki l’innocent, Madame Rigide et Luc Noël parvient toutefois à se réfugier dans ses nombreux personnages. « Heureusement que je me cache derrière tous ces gens-là », souffle l’humoriste liégeois, heureux de pouvoir occuper les loges qui jadis ont accueilli son idole, Freddie Mercury.

Tamara Payne, elle aussi, tente de relâcher la pression. Sur la scène de Forest, elle incarnera trois jeunes femmes hautes en couleur : Briana (tiktokeuse liégeoise de 13 ans), Miss Uccle et Stacy Star en robe de mariée. « Trois rôles avec de gros accents comme je les aime », nous glisse-t-elle, tout en passant en revue ses différents costumes. « J’essaie de m’occuper, car je stresse à mort. C’est mon premier Forest National et, j’espère, pas le dernier. C’est un rêve pour tout artiste belge que de se retrouver sur cette scène mythique qui a vu défiler les plus grands. » À noter que la plupart des comédiens de la troupe n’étaient jamais montés sur la scène de Forest.

Sans plus attendre, tout le monde se dirige vers la salle. Le show peut démarrer. Les sketchs s’enchaînent à un rythme soutenu. Parmi les moments forts, on retiendra l’ouverture de bal avec Kody Van Laethem, l’apparition de Martin Charlier en Luc Noël (en chair et en os), les imitations musicales de Fabian Le Castel, ou encore Virginie Hocq dans la peau d’une princesse Elisabeth punk qui fume des pétards. Fou rire également lorsque apparaissent tous les garçons de la bande – y compris l’animateur de la soirée, Adrien Devyver – habillés en David Jeanmotte. Et énorme surprise à la fin quand intervient François de Brigode pour citer sa fameuse réplique de fin d’émission : « La drogue, c’est mauvais pour la santé ». « Pour moi, c’est un honneur d’être ici », nous confie le présentateur du J.T. « Je m’entends très bien avec Jérôme. Et je regarde souvent l’émission. Pas uniquement pour me voir à la fin, mais parce que j’aime vraiment ce genre d’humour. »

« Une vraie revue »

Au final, on se demande pourquoi la RTBF n’avait pas pensé plus tôt à cette soirée de gala. Quel plaisir de voir enfin le « Cactus » sortir de son studio télé. Nul doute qu’à travers ce spectacle, les fans retrouveront l’esprit potache, belge et décalé de l’émission. « On a essayé de monter une vraie revue », souligne Jérôme de Warzée. « Le problème, c’est qu’en investissant un lieu comme celui-ci, on n’a pas le temps de travailler en amont sur place. Au théâtre, ce genre de spectacle demande des mois de répétitions. Nous, on l’a fait en trois jours. Bien sûr, il y a des personnages qu’on connaît déjà. Mais tous les sketchs sont inédits. »