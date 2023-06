Damien Gillard («Le Grand Cactus») revient sur son personnage culte de Fabrizio: «A Charleroi, je ne peux plus marcher dans la rue»

Jérôme de Warzée nous avait prévenus : « Ce ne sera pas le Fabrizio Show. On est quatorze sur scène et il faut de la place pour tout le monde. » Avec son personnage de Carolo lourdingue, Damien Gillard a quand même mis Forest à ses pieds. Pourtant, à quelques heures du spectacle, l’humoriste n’en menait pas large : « Je me sens pas très bien. Je n’ai ni faim, ni soif. Je ne sais pas quoi faire. Sans doute marcher dans les couloirs, comme un con. Je n’ai jamais joué devant 7000 personnes. Et c’est la première fois que j’incarne Fabrizio devant un public. » D’une timidité presque maladive, le comédien cache bien son jeu une fois sur scène. Son faux mariage avec Stacy Star (Tamara Payne) a été le sketch le plus applaudi de tous.

Depuis un an, Damien Gillard cartonne avec sa caricature de Carolo dragueur. Ses capsules vidéo sont vues des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Des articles à son effigie (des tasses, des tote bags), reprenant sa réplique « Mes cou***** ti », se vendent comme des petits pains. Un tifo (une animation visuelle dans les tribunes d’un stade de foot) en son honneur a même été créé au Sporting de Charleroi. « Je dois dire que ça m’a fait quelque chose. Surtout parce que j’allais au Sporting quand j’étais petit. Maintenant, je n’y vais plus, mais c’était assez émouvant », admet-il. Un véritable phénomène que le comédien perçoit comme « un petit miracle ». « Je ne m’attendais pas à ça. Au départ, quand on a créé ce personnage avec Jérôme, il ne devait pas avoir l’accent carolo. Heureusement, après, on a changé d’avis. »