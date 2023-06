Le voyage intérieur (à vélo) d’Antoine Foucaut entre Athènes et Armentières

Pour ses 40 ans, il s’était fixé pour objectif de boucler un marathon. Les 42,195 km entre Lens et Lille parcourus, Antoine Foucaut, 44 ans aujourd’hui, s’était mis en quête d’un nouveau défi. À l’évocation de ce souvenir, ce père de famille natif de Saint-Omer et domicilié à Armentières, sourit. « J’ai toujours eu besoin de me fixer des petits défis. » « Petit », façon de parler.

Antoine Foucaut vient de boucler un périple à vélo de 5 701 kilomètres entre Athènes et Armentières, soit douze semaines à pédaler presque tous les jours.