«The Wheel»: le nouveau jeu d’Arthur débarque sur TF1 L’animateur présente un tout nouveau jeu, adapté d’un format qui cartonne en Angleterre, avec une roue géante de 12 mètres. J.P. Pariente/TF1

Par Frédéric Seront

Si Arthur n’a pas inventé la roue, il peut se targuer, avec sa nouvelle émission, « The Wheel », de réinventer le jeu de culture générale. Même si, pour le coup, tout le mérite ne lui revient pas, puisqu’il ne s’agit pas d’un format original, mais de l’adaptation d’une émission anglaise qui fait un tabac sur la BBC. « C’est la première fois dans ma carrière que je présente un format que je ne produis pas et croyez-moi, cela en valait la peine », confie l’animateur. « J’aime m’essayer à des choses différentes et en visionnant les images de The Wheel, j’ai tout de suite su que ce projet était pour moi. Nous l’avons un peu adapté pour y retrouver des codes d’A prendre ou à laisser dans ma manière d’animer. » Alors, « The Wheel », c’est quoi exactement ? Il s’agit d’une sorte de Trivial Pursuit version XXL. Le décor a la forme d’une roue géante en mouvement de 12 mètres de diamètre au centre de laquelle prend place un candidat anonyme qui doit répondre à des questions de culture générale sur différents thèmes. À ses côtés, 7 célébrités expertes dans leur domaine sont là pour l’aider afin de remporter un maximum d’argent. Dans chaque manche, trois anonymes s’affrontent pour une place en finale. À la moindre erreur, le candidat quitte la roue pour laisser sa place à l’un de ses adversaires.

de videos L’anonyme à l’honneur « On a remis au centre de ce programme les candidats anonymes, et c’est fantastique », poursuit Arthur. « Même s’il y a des célébrités autour, l’anonyme est la star et je suis à son service. Le panel des invités est volontairement très large et même si vous allez reconnaître deux, trois sociétaires de mes émissions, il y a des invités très différents par émission. On va de Bernard Werber à Valérie Trierweiler en passant par Gérard Jugnot, Yves Camdeborde ou des champions olympiques. Je souhaitais vraiment changer le panel des artistes qui m’entourent et en prenant la direction artistique de ce programme, j’ai veillé à cela. » Une bonne nouvelle pour ceux qui en avaient assez de toujours voir les mêmes têtes dans les émissions d’Arthur…

« The Wheel », c’est aussi une infrastructure qui en jette : 500 écrans, 12 caméras, 2 grues, un plateau surélevé à plus de 5 mètres, 100 personnes dans le public. Mais, bien évidemment, la star du programme reste cette roue géante, qui a été fabriquée spécialement aux Pays-Bas et acheminée en France. « Le décor est dingue », s’enthousiasme l’animateur de 57 ans. « J’ai pris énormément de plaisir à présenter ce jeu, car j’ai réussi à refaire ce que j’ai vécu durant des années avec ce programme : emmener le téléspectateur et le candidat dans une émotion qui passe du rire aux larmes, créer une tension. Nous nous sommes beaucoup amusés avec des artistes que je n’avais jamais encore reçus en plateau. C’est un grand divertissement dans lequel on retrouve l’esprit moqueur que je peux avoir. Cette année, je fête mes 30 ans de carrière sur TF1, mais sachez qu’après toutes ces années, présenter autant de formats différents au milieu de tous ces petits jeunes, c’est absolument génial ! »

Reste désormais à voir si ce nouveau divertissement sera un carton d’audience ou si, dans le cas contraire, il se transformera en roue de l’infortune pour TF1…