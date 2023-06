Deux personnes arrêtées aux Pays-Bas: ils prévoyaient un attentat en Belgique

Le ministère public néerlandais examine l’implication possible de deux jeunes âgés de 16 et 19 ans originaires d’Eindhoven et Deventer dans la préparation d’un attentat terroriste en Belgique. Leur arrestation s’inscrit dans l’enquête ouverte en Belgique après l’interpellation le 4 mai dernier de sept personnes suspectées de préparer un attentat, a confirmé jeudi un porte-parole de la justice néerlandaise.

La plupart des suspects interpellés en Belgique sont d’origine tchétchène et appartiendraient à un groupe de «fervents» partisans de l’organisation terroriste État islamique (EI). Trois d’entre eux avaient la nationalité belge. Les suspects n’avaient toutefois pas encore de cible précise pour leur attaque, selon le ministère public belge.