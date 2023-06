Ivre et drogué, il agresse un gamin de 11 ans pour sa trottinette à Chapelle: «Je voulais profiter de mon week-end»

Les faits remontent au 2 octobre 2022 et se déroulent à Chapelle. Les deux cousins ont été interceptés dans la foulée et sont en détention préventive depuis lors. La prison semble avoir un peu calmé Nassim, mais pas vraiment Adem qui s’est fait remarquer par son petit sourire narquois et ses remarques durant toute l’audience avant de se rebeller à la sortie

. Lire aussi Il pousse Ahmed sur les rails du métro et lui donne 6 coups de couteau à Marchienne!

Sous alcool et cocaïne

Lire aussi Il détenait 14.000 fichiers pédopornographiques à Monceau et tentait d’entrer en contacts avec des fillettes de 10 ans: Christophe est condamné à 6 ans de prison

Lui, il est sorti de prison le 28 septembre dernier. Sous conditions. Le jour même, il frappe un homme devant un magasin : « Il voulait savoir pourquoi j’étais allé en prison. Je lui ai juste poussé l’épaule et il est tombé sur une auto en stationnement. Heureusement, la voiture n’a rien eu ». Trois jours plus tard, il est avec son cousin, complètement déchiré à l’alcool et à la cocaïne, sur la place de Chapelle. « Dans vos conditions, il n’y avait pas l’abstinence de drogue et d’alcool ? », s’enquiert la présidente. « Ouais, mais je voulais profiter de mon week-end avant de me présenter chez mon assistant de justice », répond-il. « Profiter en agressant un gamin pour sa trottinette ? », lui demande-t-on encore. « C’est un menteur ! C’est lui qui est venu me demander une cigarette. J’ai refusé et j’ai fait mine de lui prendre sa trottinette pour lui faire peur », rétorque le gaillard, sans se préoccuper le moins de monde de la vraisemblance de ses propos. Quelques instants plus tard, on le retrouve dans une friterie, à faire les poches à un client… « Mon cousin m’a dit de le suivre, ce que j’ai fait. Et puis, je lui ai mis un coup de couteau dans le dos, je ne sais pas pourquoi », précise Nassim. Les deux cousins sont alors embarqués, auditionnés, inculpés… et Adem se rebellera encore dans le fourgon.