«Bourvil, du comique paysan… au génie de l’acteur!»: Bourvil par ceux qui l’ont aimé

Combien d’acteurs, plus d’un demi-siècle après leur disparition, restent à ce point dans le cœur du public ? Ils ne sont pas nombreux. En tête, Bourvil, disparu en 1970, qui disait pourtant que les saltimbanques, au contraire des peintres, ne restaient pas dans les mémoires, et qu’on l’oublierait bien vite. Il serait heureux certainement de voir qu’il n’en est rien.

Le portrait proposé ce soir, réalisé par Sophie Agacinski en 2015, s’appuie essentiellement sur les témoignages, parfois assez anciens, de personnes avec qui il a travaillé : Jacques Balutin, Daniel Thompson, le producteur Jacques Dorfmann, Gérard Oury, Annie Cordy… Souvent touchants, mais pas toujours essentiels (ce long passage insistant lourdement sur « l’homme à femmes »…), ils retracent le parcours de l’artiste, depuis les premiers cabarets où il chantait « Les crayons » et peinait à se défaire de son image de « paysan normand », jusqu’à ses plus grands succès et sa mort prématurée.