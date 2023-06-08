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Basket provincial: découvrez toutes les séries liégeoises pour la saison 2023-2024

Ce mercredi, le comité provincial du basket liégeois a dévoilé toutes les séries de la P1 hommes à la P4 dames en vue de la saison 2023-2024. Des demandes de changements peuvent être faites par les clubs.
Journaliste sportif à la Meuse Verviers

Les équipes de basket de la province de Liége savent désormais à quoi s’en tenir pour la saison prochaine. Voici toutes les séries provinciales hommes et dames.

Chez les hommes

Provinciale 1

HENRI-CHAPELLE

RB TILFF

R.UN.BELLAIRE

DISON-ANDRIMONT

RBC ALLEUR B

ATLAS A JUPILLE B

HANNUT BC A

ETOILE JUPILLE A

ROYAL BC WANZE A

UN HUY BASKET A

GRACE-HOLLOGNE A

RB UNION LIEGE A

ESNEUX S LOUIS UTD C

RSW LIEGE BASKET C

Provinciale 2A

PRAYON TROOZ A

RB TILFF B

R.UN.BELLAIRE B

RABC ENSIVAL B

HARIMALIA BC B

RBC ALLEUR C

RBC AWANS A

ROYAL ANS BC A

RBC VISE B

ACSA MOSA ANGL.

RBC AUBEL B

BC VERLAINE

PEPINSTER EAST BELG C

ESNEUX S LOUIS UTD D

Provinciale 2B

ESNEUX S LOUIS UTD E

MAIL. COMBLAIN B

RBC STAVELOT A

THEUX BC A

HARIMALIA BC A

BC COINTE B

HERVE-BATTICE A

CROATIA OUPEYE A

RBC VISE A

ALL. FLEMALLE A

LA VILLERSOISE A

RSW LIEGE BASKET D

BC REVEIL A

BC VERVIERS B

Provinciale 3A

BC SPRIMONT C

RB TILFF C

GIANTS BRAIVES A

ATLAS A JUPILLE C

HANNUT BC B

RBC ALLEUR D

VAIL. JUPILLE A

US AWANS A

UN HUY BASKET B

ALL. FLEMALLE B

RBC HANEFFE B

FLERON BBC

R REN. MONTEGNEE

EMBC BLEGNY B

Provinciale 3B

HENRI-CHAPELLE B

BC ST VITH

RBC STAVELOT B

HARIMALIA BC D

HERVE-BATTICE B

RBC 4A AYWAILLE A

ROYAL SPA BC C

AVENIR JUPILLE A

BC BELLEFLAMME C

RBC WELKENRAEDT A

LA VILLERSOISE C

RB UNION LIEGE B

RSW LIEGE BASKET E

BC VERVIERS C

Provinciale 3C

RABC ENSIVAL C

LA SPECIALE

BCM HERSTAL A

BC NINANE C

HARIMALIA BC C

RBC 4A AYWAILLE B

VAIL. JUPILLE B

BC BELLEFLAMME D

ROYAL BC WANZE B

RBC WELKENRAEDT B

ROYAL SPA BC B

LA VILLERSOISE B

EMBC BLEGNY A

ESNEUX S LOUIS UTD F

Provinciale 4A

CRISTAL SERAING A

BC SPRIMONT D

BC NINANE D

R.UN.BELLAIRE D

BC COINTE C

BYE

HANNUT BC C

US AWANS B

ROYAL BC WANZE C

ABC WAREMME B

GRACE-HOLLOGNE B

R HT-PRE OUGREE A

BC REVEIL B

BYE

Provinciale 4B

GIANTS BRAIVES B

BYE

BC TORES LIEGE A

DISON-ANDRIMONT C

HERVE-BATTICE C

CROATIA OUPEYE B

ROYAL ANS BC C

RBC AWANS C

UN HUY BASKET C

ABC WAREMME C

R HT-PRE OUGREE B

BYE

ESNEUX S LOUIS UTD G

ESP. HAMOIR 96

Provinciale 4C

BYE

HENRI-CHAPELLE C

BYE

RBC STAVELOT C

RBC 4A AYWAILLE C

ATLAS A JUPILLE D

ROYAL SPA BC D

BYE

RBC VISE C

ALL. FLEMALLE C

RBC AUBEL C

DF BC MALMEDY

BC OLNE

BBC EUPEN

Provinciale 4D

RB TILFF D

HENRI-CHAPELLE D

DISON-ANDRIMONT B

RABC ENSIVAL D

HARIMALIA BC F

AVENIR JUPILLE B

VAIL. JUPILLE C

ETOILE JUPILLE B

BC BELLEFLAMME E

BYE

BYE

R HT-PRE OUGREE C

PEPINSTER EAST BELG D

THEUX BC C

Provinciale 4E

BCM HERSTAL B

CRISTAL SERAING B

BC TORES LIEGE B

BYE

HARIMALIA BC E

BC BELLEFLAMME G

ROYAL ANS BC B

RBC AWANS D

CS OUTREMEUSE

RBC VISE D

GRACE-HOLLOGNE C

RJS GRIVEGNEE

BYE

B. OTHEE CLUB

Provinciale 4F

REBOND NEUVILLE

BC SPRIMONT E

R.UN.BELLAIRE C

BC NINANE E

RBC ALLEUR E

BC BELLEFLAMME F

BYE

RBC AWANS B

BYE

ALL. FLEMALLE D

RBC AUBEL D

BC VERVIERS D

PRAYON TROOZ B

THEUX BC B

Chez les dames

Provinciale 1

COLLEGE S LOUIS

RBC ALLEUR C

BC COINTE A

RABC ENSIVAL

R.UN.BELLAIRE A

HERVE-BATTICE B

ROYAL SPA BC A

US AWANS

RBC AUBEL

BC BELLEFLAMME B

R HT-PRE OUGREE A

RBC HANEFFE B

EMBC BLEGNY A

Provinciale 2A

BC SPRIMONT B

CRISTAL SERAING A

DISON-ANDRIMONT A

BC NINANE A

ABC WAREMME B

ATLAS A JUPILLE B

ROYAL SPA BC B

AVENIR JUPILLE A

BYE

ALL. FLEMALLE A

RBC ESNEUX B

BC VERLAINE A

EMBC BLEGNY B

HENRI-CHAPELLE A

PEPINSTER EAST BELG B

Provinciale 2B

CROATIA OUPEYE

MAIL. COMBLAIN

ABC WAREMME A

RBC HANEFFE C

BC VERLAINE B

HERVE-BATTICE C

VAIL. JUPILLE

ROYAL ANS BC

BYE

RBC VISE

BYE

LA VILLERSOISE

PEPINSTER EAST BELG C

HENRI-CHAPELLE B

Provinciale 3A

REBOND NEUVILLE

RBC HANEFFE D

BC NINANE B

DISON-ANDRIMONT B

RBC ALLEUR D

RBC STAVELOT

RBC AWANS

ETOILE JUPILLE

ALL. FLEMALLE C

RBC WELKENRAEDT

ROYAL SPA BC C

DF BC MALMEDY

EMBC BLEGNY C

B. OTHEE CLUB

Provinciale 3B

GIANTS BRAIVES

R HT-PRE OUGREE B

CRISTAL SERAING B

R.UN.BELLAIRE B

BC COINTE B

RBC 4A AYWAILLE

HANNUT BC

AVENIR JUPILLE B

CS OUTREMEUSE

ALL. FLEMALLE B

BYE

RB UNION LIEGE

BC BELLEFLAMME C

EMBC BLEGNY D
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