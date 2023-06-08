Basket provincial: découvrez toutes les séries liégeoises pour la saison 2023-2024
Les équipes de basket de la province de Liége savent désormais à quoi s’en tenir pour la saison prochaine. Voici toutes les séries provinciales hommes et dames.
Chez les hommes
Provinciale 1
HENRI-CHAPELLE
RB TILFF
R.UN.BELLAIRE
DISON-ANDRIMONT
RBC ALLEUR B
ATLAS A JUPILLE B
HANNUT BC A
ETOILE JUPILLE A
ROYAL BC WANZE A
UN HUY BASKET A
GRACE-HOLLOGNE A
RB UNION LIEGE A
ESNEUX S LOUIS UTD C
RSW LIEGE BASKET C
Provinciale 2A
PRAYON TROOZ A
RB TILFF B
R.UN.BELLAIRE B
RABC ENSIVAL B
HARIMALIA BC B
RBC ALLEUR C
RBC AWANS A
ROYAL ANS BC A
RBC VISE B
ACSA MOSA ANGL.
RBC AUBEL B
BC VERLAINE
PEPINSTER EAST BELG C
ESNEUX S LOUIS UTD D
Provinciale 2B
ESNEUX S LOUIS UTD E
MAIL. COMBLAIN B
RBC STAVELOT A
THEUX BC A
HARIMALIA BC A
BC COINTE B
HERVE-BATTICE A
CROATIA OUPEYE A
RBC VISE A
ALL. FLEMALLE A
LA VILLERSOISE A
RSW LIEGE BASKET D
BC REVEIL A
BC VERVIERS B
Provinciale 3A
BC SPRIMONT C
RB TILFF C
GIANTS BRAIVES A
ATLAS A JUPILLE C
HANNUT BC B
RBC ALLEUR D
VAIL. JUPILLE A
US AWANS A
UN HUY BASKET B
ALL. FLEMALLE B
RBC HANEFFE B
FLERON BBC
R REN. MONTEGNEE
EMBC BLEGNY B
Provinciale 3B
HENRI-CHAPELLE B
BC ST VITH
RBC STAVELOT B
HARIMALIA BC D
HERVE-BATTICE B
RBC 4A AYWAILLE A
ROYAL SPA BC C
AVENIR JUPILLE A
BC BELLEFLAMME C
RBC WELKENRAEDT A
LA VILLERSOISE C
RB UNION LIEGE B
RSW LIEGE BASKET E
BC VERVIERS C
Provinciale 3C
RABC ENSIVAL C
LA SPECIALE
BCM HERSTAL A
BC NINANE C
HARIMALIA BC C
RBC 4A AYWAILLE B
VAIL. JUPILLE B
BC BELLEFLAMME D
ROYAL BC WANZE B
RBC WELKENRAEDT B
ROYAL SPA BC B
LA VILLERSOISE B
EMBC BLEGNY A
ESNEUX S LOUIS UTD F
Provinciale 4A
CRISTAL SERAING A
BC SPRIMONT D
BC NINANE D
R.UN.BELLAIRE D
BC COINTE C
BYE
HANNUT BC C
US AWANS B
ROYAL BC WANZE C
ABC WAREMME B
GRACE-HOLLOGNE B
R HT-PRE OUGREE A
BC REVEIL B
BYE
Provinciale 4B
GIANTS BRAIVES B
BYE
BC TORES LIEGE A
DISON-ANDRIMONT C
HERVE-BATTICE C
CROATIA OUPEYE B
ROYAL ANS BC C
RBC AWANS C
UN HUY BASKET C
ABC WAREMME C
R HT-PRE OUGREE B
BYE
ESNEUX S LOUIS UTD G
ESP. HAMOIR 96
Provinciale 4C
BYE
HENRI-CHAPELLE C
BYE
RBC STAVELOT C
RBC 4A AYWAILLE C
ATLAS A JUPILLE D
ROYAL SPA BC D
BYE
RBC VISE C
ALL. FLEMALLE C
RBC AUBEL C
DF BC MALMEDY
BC OLNE
BBC EUPEN
Provinciale 4D
RB TILFF D
HENRI-CHAPELLE D
DISON-ANDRIMONT B
RABC ENSIVAL D
HARIMALIA BC F
AVENIR JUPILLE B
VAIL. JUPILLE C
ETOILE JUPILLE B
BC BELLEFLAMME E
BYE
BYE
R HT-PRE OUGREE C
PEPINSTER EAST BELG D
THEUX BC C
Provinciale 4E
BCM HERSTAL B
CRISTAL SERAING B
BC TORES LIEGE B
BYE
HARIMALIA BC E
BC BELLEFLAMME G
ROYAL ANS BC B
RBC AWANS D
CS OUTREMEUSE
RBC VISE D
GRACE-HOLLOGNE C
RJS GRIVEGNEE
BYE
B. OTHEE CLUB
Provinciale 4F
REBOND NEUVILLE
BC SPRIMONT E
R.UN.BELLAIRE C
BC NINANE E
RBC ALLEUR E
BC BELLEFLAMME F
BYE
RBC AWANS B
BYE
ALL. FLEMALLE D
RBC AUBEL D
BC VERVIERS D
PRAYON TROOZ B
THEUX BC B
Chez les dames
Provinciale 1
COLLEGE S LOUIS
RBC ALLEUR C
BC COINTE A
RABC ENSIVAL
R.UN.BELLAIRE A
HERVE-BATTICE B
ROYAL SPA BC A
US AWANS
RBC AUBEL
BC BELLEFLAMME B
R HT-PRE OUGREE A
RBC HANEFFE B
EMBC BLEGNY A
Provinciale 2A
BC SPRIMONT B
CRISTAL SERAING A
DISON-ANDRIMONT A
BC NINANE A
ABC WAREMME B
ATLAS A JUPILLE B
ROYAL SPA BC B
AVENIR JUPILLE A
BYE
ALL. FLEMALLE A
RBC ESNEUX B
BC VERLAINE A
EMBC BLEGNY B
HENRI-CHAPELLE A
PEPINSTER EAST BELG B
Provinciale 2B
CROATIA OUPEYE
MAIL. COMBLAIN
ABC WAREMME A
RBC HANEFFE C
BC VERLAINE B
HERVE-BATTICE C
VAIL. JUPILLE
ROYAL ANS BC
BYE
RBC VISE
BYE
LA VILLERSOISE
PEPINSTER EAST BELG C
HENRI-CHAPELLE B
Provinciale 3A
REBOND NEUVILLE
RBC HANEFFE D
BC NINANE B
DISON-ANDRIMONT B
RBC ALLEUR D
RBC STAVELOT
RBC AWANS
ETOILE JUPILLE
ALL. FLEMALLE C
RBC WELKENRAEDT
ROYAL SPA BC C
DF BC MALMEDY
EMBC BLEGNY C
B. OTHEE CLUB
Provinciale 3B
GIANTS BRAIVES
R HT-PRE OUGREE B
CRISTAL SERAING B
R.UN.BELLAIRE B
BC COINTE B
RBC 4A AYWAILLE
HANNUT BC
AVENIR JUPILLE B
CS OUTREMEUSE
ALL. FLEMALLE B
BYE
RB UNION LIEGE
BC BELLEFLAMME C
EMBC BLEGNY D
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