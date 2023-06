Mick et son épouse n’avaient pas prévu de rester autant de temps à Dubaï: «Nous sommes coincés ici et ma femme ne peut pas marcher»

« Elle a dit qu’elle se sentait gelée. Toutes ses mains avaient des spasmes », raconte son mari, Mick, à Manchester Evening News. Elle a ainsi été transportée à l’hôpital et a passé des examens qui ont coûté plus de 900 euros au couple. Lorsqu’ils ont appris que la nuit à l’hôpital leur coûterait 4.600 euros, Mick a réservé un hôtel pour son épouse, qui est sortie de l’hôpital avec des comprimés. « Ils ont dit qu’après trois ou quatre jours, elle irait bien », explique-t-il.

Après quelques jours à l’hôtel, Katriona s’est plainte de « se sentir faible » et s’est rendue dans un deuxième hôpital, où d’autres tests ont été effectués, dont une IRM. Mais le 23 mai, Mick a reçu une terrible nouvelle de son assureur, indiquant qu’ils n’étaient pas assuré car leur voyage avait commencé en Inde et non au Royaume-Uni. « J’étais juste sous le choc, paniqué », se souvient-il.