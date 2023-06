«Génération Dechavanne»: 2023, c’est l’année de Christophe Dechavanne

L’animateur lui-même nous avait confié à plusieurs reprises son désarroi de ne plus être autant sollicité qu’avant par les chaînes de télé, comme si, avec la soixantaine, il était bon pour la casse. Mais, finalement, l’ancien animateur de « La roue de la fortune » et d’« Une famille en or » a réussi à rebondir.

A 65 ans, on peut même dire que 2023 est l’année Dechavanne. Tout d’abord chez nous, en reprenant la présentation des « Orages de la vie », où il a réussi à imposer sa patte, entre compassion et complicité avec les invités, sans jamais se départir d’une petite pointe d’humour. Et puis en France, en tant qu’électron libre dans « Quelle époque ! », le talk-show du samedi soir de Léa Salamé, où ses remarques piquantes font toujours mouche. Et autant dire qu’il sera à nouveau au rendez-vous avec ces deux émissions à la rentrée prochaine !