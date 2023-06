«SOS Garage»: Vicnent Lagaf’, l’Etchebest des garages en difficulté

On connaissait « Cauchemar en cuisine », désormais, on a l’équivalent de l’émission, non plus pour les restos au bord du gouffre, mais les garages en difficulté.

Et pour sortir les garagistes de la mouise, le programme a fait appel à Lagaf’. L’humoriste est accompagné de Thierry Muscat, un spécialiste. « Il connaît vraiment sur le bout des doigts la logistique d’un garage », explique l’ancien animateur du « Bigdil ». « Il se concentre donc sur les aspects techniques, mécaniques, matériels. Quant à moi, je livre, sans me prendre pour un psy, des conseils aux garagistes sur le comportement à adopter face aux clients. »