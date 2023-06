Un nourrisson de 6 mois décède sur le parking de l’hôpital St-Joseph de Gilly: le bébé a été oublié par la maman, «il était resté dans la voiture toute la journée» (vidéos)

C’est un événement terrible qui s’est déroulé ce mercredi 7 juin à Gilly : un bébé est décédé. Le parquet confirme les faits. Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi a tenu une conférence de presse ce jeudi matin au Parquet. « Il s’agit, selon les premiers éléments de l’enquête, d’un drame de la fatalité », a-t-il d’emblée déclaré.

Il a tout d’abord retracé la chronologie du drame. La petite fille de 6 mois devait être déposée en milieu d’accueil par sa maman dans la matinée. Son papa devait reprendre la petite à la crèche vers 16h30… Il ne l’y a pas trouvée et a immédiatement téléphoné à son épouse, qui travaille à l’hôpital. « Il y a eu un blanc dans leur conversation. La maman s’est posé des questions et elle a de suite couru vers sa voiture stationnée sur le parking depuis le matin », a exposé le procureur du Roi. Malheureusement, il était trop tard pour l’enfant: elle était décédée et n’a pas pu être sauvée.