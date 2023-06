«Le mag qui fait du bien»: Karine Arsène, l’animatrice qui vous veut du bien

La force de l’esprit

Dans le bouquin, elle évoque beaucoup l’interconnexion entre le corps et l’esprit, le côté psychosomatique. Elle explique notamment comment elle a guéri de l’endométriose par un travail sur ses émotions, en affrontant les douleurs et la maladie. Dur à croire ? « La force de l’esprit, c’est important quand on est malade », nous explique-t-elle en réponse au scepticisme. « Quand on se décourage, on perd notre force vitale et nos cellules de guérison s’activent moins. Ma joie était d’une telle force que la maladie n’avait plus d’emprise sur ma vie. Alors, comment expliquer ce qui m’est arrivé ? Les religieux parleront de guérison miraculeuse alors que les scientifiques parleront de guérison spontanée. Il faut accepter qu’il y ait des choses qui nous dépassent. Mais attention, je ne parle que de mon expérience. Il ne suffit pas toujours de vouloir pour guérir. Moi-même j’étais sceptique avant de le vivre. Et ce n’est pas un échec de ne pas guérir. Ce qui est important, c’est comment on vit la maladie. Est-ce que j’abandonne, je deviens aigri ou je décide de me servir de cette maladie pour rechercher l’éveil ? »