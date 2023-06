«Godzilla vs. Kong»: l’art du nanar à gros budget

On l’attendait depuis longtemps, cette confrontation entre deux des plus grands monstres du 7e Art, King Kong d’un côté, Godzilla de l’autre.

Côté spectacle, on est servi ! Les deux gigantesques créatures s’en mettent plein la tronche, détruisant au passage les villes qui leur servent de ring de boxe. Mais pour le reste, pitié ! Le scénario, invraisemblable de la première à la dernière image, s’effondre à chaque coup que se portent les deux titans. Et malgré un casting solide (Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown…), les personnages humains n’ont pas plus de consistance que les deux créatures géantes qui se foutent des beignes à tout bout de champ.