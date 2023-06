Révolution dans le football féminin: la FIFA va garantir 30.000 dollars à chaque joueuse du Mondial 2023 pour la première fois

« Ils ont écouté la voix des joueuses, et nous avons franchi un pas vers une plus grande égalité hommes-femmes au plus haut niveau de notre sport », s’est réjoui le syndicat FIFPro dans un communiqué, rappelant la mobilisation à l’automne dernier de plus de 150 internationales pour qu’au moins 30 % de la dotation aux fédérations soit directement accordée aux joueuses.