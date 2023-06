«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (la finale): le dernier bal des sosies, en mode dessins animés

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et pour bien clôturer cette saison, on vous a sélectionné la crème de la crème de la finale. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

Voilà, c’est fini. On range les couteaux, les casseroles et les expressions telles que « je suis parti sur… », « laser » ou « latino gang » (coucou Danny). « Top Chef 2023 » s’est clôturé ce mercredi soir sur RTL tvi et on ne vous cache pas qu’on est peu chafouin.