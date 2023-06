Isabelle Galant crée sa propre liste «La liste du Bourgmestre» à Lens en vue des élections 2024

« Désireux d’accueillir des candidats d’ouverture, qui se distinguent avant tout par la passion qu’ils portent à leur commune, le MDC change de nom et se nommera désormais ‘La liste du Bourgmestre’ », annonce la bourgmestre de Lens, Isabelle Galant. Créé en 2012 par l’union entre le MR et le IC, le MDC (Mouvement Démocratique Communal) fait aujourd’hui partie de la majorité emmenée par la bourgmestre Isabelle Galant. Cette union souhaite se réinventer pour garder la confiance des Lensois. « Le monde d’hier n’est plus le monde d’aujourd’hui et nous devons sans cesse nous remettre en question pour avancer », explique Isabelle Galant.

Une liste ouverte « Cette mandature a connu une période difficile avec le Covid, la Guerre en Ukraine et le choc énergétique et inflationniste. La situation était compliquée pour une commune comme la nôtre mais nous nous sommes battus. Nous pouvons par exemple être fiers de garder un budget en équilibre et de mener des projets de rénovations de nos infrastructures communales », poursuit la bourgmestre.

« Suite à ces différentes crises, certains citoyens ont perdu confiance aux politiques et nous en sommes conscients. Nous sommes cependant persuadés que le pouvoir communal reste le plus beau niveau de pouvoir car il reste le plus proche du citoyen. Avec ce changement, nous espérons pouvoir accueillir sur la liste des candidats d’ouverture, et nous présenter devant les électeurs autour de projets plutôt que derrière une appartenance politique. C’est pour cette raison que nous avons décidé de nous présenter lors des élections de 2024 sous ‘La liste du Bourgmestre’ », conclut-elle.