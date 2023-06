Le dessin original du coffret collector 25 ans de Harry Potter aux enchères à Bruxelles

À cette occasion, le dessin du coffret collector 25 ans de Harry Potter signé Jean-Claude Götting est mis en vente. L’œuvre, une acrylique sur papier, est estimée entre 10.000 euros et 15.0000 euros.

Au côté de Jean-Claude Götting, d’autres grands noms de la bande dessinée franco-belge sont mis à l’honneur. Autour de 160 lots, cette vente de prestige rassemble tant des auteurs historiques (Hergé, André Franquin, Peyo, Maurice Tillieux, Jean Giraud, Moebius, Paul Cuvelier…) que des auteurs et illustrateurs contemporains de renom (Enki Bilal, Dave McKean, Loustal…).

La planche originale de la couverture de l’album « Les aventures de Jo, Zette et Jocko – La vallée des cobras » de Hergé, plus vue sur le marché depuis plus de 20 ans, sera également en vente.