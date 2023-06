Repris, le Cellier devient MC Vins et proposera un espace de dégustation à Theux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En février dernier, Nicolas Nandrin, patron du magasin Le Cellier à Theux, avait annoncé vouloir remettre son commerce après 15 années de bons et loyaux services. Et le commerce spécialisé en vins a été repris tout récemment par Georges Schuind. Un beau challenge pour le jeune Spadois de 30 ans qui a déjà une solide expérience dans les domaines de l’horeca et de l’œnologie.