Salaire, pourcentage sur des bénéfices, actionnariat: les détails complètement fous du contrat de Lionel Messi à l’Inter Miami

Il faut croire que l’Argentin n’a pas uniquement pensé au fait que la reconversion d’un footballeur est difficile. Pour sa famille, il a privilégié le cadre de vie plus séduisant de la cote floridienne. Si tous les détails comme il l’a lui-même rapporté ne sont pas encore réglés, il ne sera pas à plaindre financièrement. D’après TycSports, la Pulga signera un contrat de trois ans avec l’Inter Miami, avec la possibilité de s’en aller après deux saisons en cas de consensus entre les deux parties. Cela devrait l’emmener à 2025 ou 2026.

En Major League Soccer, le champion du monde aura évidemment un statut protégé, celui de « designated player » autorisé pour trois joueurs par effectif. Cette règle, également appelé loi Beckham permet aux franchises de fixer le salaire qu’elles souhaitent, sans risquer de dépasser le salary cap. Ainsi, Messi devrait toucher entre 50 et 60 millions d’euros par saison selon les sources. Pour permettre de financer cet énorme salaire, l’Inter Miami s’est associé à Adidas et Apple, avec qui elle a signé deux accords récemment. Messi touche un pourcentage des bénéfices réalisés dans le cadre de ces deux contrats.

Associé à Adidas et Apple

Aussi, la MLS et Apple versent des revenus supplémentaires à l’Argentin en fonction des revenus générés par les droits TV du championnat, diffusé sur Apple TV+. Mais ce n’est pas tout. Messi pourrait carrément prendre des parts de sa nouvelle équipe et en devenir l’un des actionnaires, au même titre que David Beckham. Ça serait une manière de se rétribuer lui-même puisque la dimension, la visibilité du club et les revenus qui vont avec sont mécaniquement en train d’exploser grâce à sa venue.