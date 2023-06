Un Namurois achète 500 grammes de cannabis tous les 15 jours pour en revendre 13 kilos au total

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de prison de 5 ans et une confiscation par équivalent de 25.000 euros à l’encontre d’un homme né en 1991 condamné pour avoir vendu 13 kilos de cannabis, entre novembre 2016 et novembre 2022 à Namur, dans le cadre d’une association de malfaiteurs. Son ancienne compagne, qui faisait défaut, est condamnée à une peine de prison de 2 ans et 6 mois pour l’avoir aidé dans son trafic entre 2021 et 2022.

Lors d’un contrôle de police, le suspect détenait 4 grammes de cannabis, 425 euros en petites coupures et deux GSM. Dans l’un d’eux, les policiers ont retrouvé des captures d’écran de commandes ainsi que des photos et vidéos de sacs contenant la marchandise. Selon sa compagne de l’époque, il achetait 500 grammes de cannabis tous les 15 jours entre 2021 et 2022. Devant le tribunal, l’intéressé a reconnu le trafic mais n’a confirmé ni les quantités évoquées, ni la période infractionnelle.