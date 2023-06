La Wallonie approuve l’accord de coopération sur la responsabilité des producteurs pour certains flux de déchets

Dans la lignée du nouveau décret wallon sur les déchets adopté en mars dernier, cet accord vise à responsabiliser les fabricants de produits (contenants de boissons, cigarettes, chewing-gum, etc.) en les obligeant notamment à participer au financement du nettoyage des espaces publics.

Le fait de réglementer les mécanismes de la REP au niveau interrégional permet non seulement d’harmoniser les définitions entre Régions et de simplifier les procédures, mais aussi de fixer des objectifs communs contraignants, en matière notamment de gouvernance, et de mettre en place des mécanismes de contrôles et de sanctions, a expliqué, dans un communiqué, la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo).