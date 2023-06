Métro 3 à Bruxelles:le démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi est la seule option possible

La jonction Nord-Sud étant saturée, la Stib et Beliris réalisent actuellement une nouvelle ligne de Métro (le M3) qui a pour objectif de relier la Station Albert (Forest) à la Gare du Nord, et ensuite la Gare du Nord à la station Bordet (Evere). Pour relier la future station Toots Thielemans sous l’avenue de Stalingrad, à l’infrastructure existante du pré-métro, des tunnels de liaison de 900 mètres sont en construction. La dalle de toiture de la station est actuellement terminée et l’excavation du tunnel a débuté.

Suite aux difficultés techniques rencontrées sur le chantier du Métro 3, lors de la construction du tunnel sous le Palais du midi, plusieurs options de solution avaient été listées par la Stib. Le Gouvernement bruxellois et la Ville de Bruxelles ont pris acte que seul le scénario démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi était envisageable pour poursuivre le chantier et ce pour des raisons techniques, financières et de délais de chantier.

Différentes alternatives ont été étudiées, et présentées par la Stib au Gouvernement et à la Ville de Bruxelles, pour permettre la reprise des travaux et assurer des fondations solides sous le Palais du Midi.

La solution consistant à démanteler l’intérieur du Palais du Midi en préservant les façades pour pouvoir creuser le tunnel de l’intérieur s’avère être l’option la moins coûteuse, la plus rapide et la plus sûre techniquement. Passer par l’intérieur du bâtiment permettra de recourir à des techniques connues et maîtrisées, utilisées en d’autres endroits du chantier Toots Thielemans. Le scénario retenu présente donc la seule solution envisageable en termes techniques, financiers et de délais de chantier.

Des mesures de soutien

Le démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi ne débutera pas avant janvier 2025, mise à part des travaux préparatoires. Ce chantier sera préparé minutieusement et une procédure urbanistique sera lancée très prochainement, au cours de laquelle les occupants du Palais du Midi ainsi que le public auront l’occasion d’être à nouveau entendus. Dans l’intervalle, la Région, la Ville de Bruxelles et la Stib mettront tout en œuvre pour soutenir les personnes impactées, avec l’appui notamment de hub.brussels. Des mesures seront élaborées notamment à l’aide d’un nouveau pacte.

Les écoles et clubs de sports qui utilisent aujourd’hui les infrastructures du Palais du Midi seront relogés, sans interruption des activités. Les commerces qui devront également déménager bénéficieront de mesures d’accompagnement et d’indemnisation spécifiques et adaptées à chaque commerce. Les commerçants seront invités prochainement par la Ville et la Région afin d’examiner avec eux chaque situation de manière individuelle et personnalisée. Par ailleurs, l’ensemble des commerces du quartier impactés par l’arrêt des activités dans le Palais du Midi recevront eux aussi un soutien spécifique. Enfin, la Région soutient la volonté de la Ville de solliciter en priorité les commerçants actuellement occupants pour occuper à nouveau des cellules commerciales adéquates dans le futur projet de redéveloppement du Palais du Midi.

« C’était la décision la plus difficile de la législature. Mais il n’y avait pas d’autre option. Les commerçants et les riverains méritent de la clarté et du soutien et nous allons leur donner », assure la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).