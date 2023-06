En week-end avec Benjamin Maréchal: j’ai enlacé et embrassé un arbre

de videos

Dans cette série touristique, c’est Visit Wallonia qui trace ma feuille de route. J’avoue qu’en passant devant la façade principale du Val De Poix, j’ai eu un léger doute. En réalité, et c’est mon conseil de routard, il faut entrer dans l’hôtel par l’arrière. Face à vous, un petit ponton qui surplombe la rivière, l’impression d’un petit paradis secret où se trouve une terrasse colorée à la vue imprenable. J’expédie le check in et jette un œil sur les espaces de Coworking de l’hôtel avant de m’installer au soleil. Cocktail en main, je savoure pendant que mon cameraman réalise des plans drone. Quelques mètres plus bas, l’eau coule et complète le paysage.

Après un rapide safari-photo devant le Monastère d’Hurtebise et l’abbaye de Saint-Hubert, je récupère à l’office de Tourisme la carte des bains de forêt. J’aurais pu demander un guide mais je préfère y aller en solo avec Ingrid du syndicat d’initiative. Sur le site de Laneuville-au-bois (Tenneville), je découvre un parcours en plusieurs étapes. Première pose, je fais quelques exercices de respiration près du pont. Il m’a fallu quelques minutes pour me faire à l’idée que je n’étais pas ridicule mais cet exercice de respiration m’a fait du bien. J’enchaîne avec une marche pieds nus dans les feuillages (ça picote) puis Ingrid m’invite sur un petit îlot pour écouter les oiseaux. Pas un bruit, si ce n’est la mélodie de la nature. En réalité, la déconnexion est réelle. Avant de partir, je décide d’enlacer un arbre et de me frotter à lui. Là aussi il faut se défaire de l’impression de ridicule et aller au-delà des clichés.