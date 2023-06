Daniel Riolo tacle Lionel Messi après son départ du PSG: «Il faisait ce qu’il avait envie de faire, il n’en a jamais rien eu a ciré du club» (vidéo)

Après plusieurs semaines d’attente, Lionel Messi a enfin annoncé sa décision : le septuple Ballon d’Or va rejoindre l’Inter Miami et il évoluera donc en MLS la saison prochaine. Cette décision vient donc clore définitivement le chapitre parisien de la carrière de Messi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Argentin ne laissera pas un souvenir imperissable de son passage au PSG, comme l’a souligné Daniel Riolo dans l’After Foot de RMC.

« La première année pas bonne. Les mois précédant la Coupe du monde pour se préparer à cette échéance, on en avait parlé également. Le fait qu’il n’en ait jamais rien à cirer de Paris, du PSG et qu’il n’était pas bas bien ici, on l’avait déjà dit également. Je pense à tous les ‘PSGix’ qui se sont fait abuser pendant deux ans et qui y ont cru. Les vrais supporters, eux, n’y ont pas cru », a déclaré le journaliste français.

« Au niveau du business, ça l’a servi lui et le PSG, poursuit Daniel Riolo. Il a permis les revenus supplémentaires au club. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on a les chiffres de la chute de ce côté-là. Le PSG va beaucoup perdre de ce qu’il avait gagné ces dernières années grâce à lui. On va peut-être revenir à quelque chose qui ressemble plus à du football, plutôt que tout le business qu’il peut y avoir autour même si on sait que c’est essentiel, mais autour de Messi, ce n’était que ça parce que footballistiquement, il n’a rien apporté. Sa venue a été, de moins point de vue, inutile en terme footballistique, ça n’a pas fait progresser le club. Il n’a fait progresser personne, il n’a pas partagé son talent, il n’a pas donné », a-t-il ensuite fustigé, avant d’en rajouter sur le comportement de l’Argentin.