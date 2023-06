Les clients doivent vérifier leurs courses: le produit Boni retiré des rayons des supermarchés

Attention si vous avez récemment fait vos courses dans un magasin Okay et Okay Compact. Les magasins du groupe Colruyt rappellent le saucisson de veau de la marque Boni Selection. Lors de contrôles microbiologiques chez le fournisseur, la présence de Listeria monocytogenes a été constatée dans le produit saucisson de veau (125 g) de la marque Boni Selection portant les dates limite de consommation des 20/6/2023 et 28/06/2023. En concertation avec l’AFSCA, Okay en Okay Compact ont donc décidé de retirer le produit concerné de la vente.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Entre-temps, tous les magasins ont retiré les produits concernés des rayons.

de videos Symptômes possibles d’une intoxication à la Listeria monocytogenes L’infection par Listeria monocytogenes peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Les symptômes possibles de l’intoxication à la Listeria monocytogenes comprennent nausées et vomissements, crampes abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre persistante (sensation de grippe). Ces symptômes se déclarent généralement de 2 à 30 jours après l’absorption de Listeria monocytogenes.

Les personnes qui ont consommé ce produit et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Description du produit Nom du produit : saucisson de veau Marque : Boni Selection Numéros de lots et dates limite de consommation : L4150030520 – 20/06/2023 L4156030520 – 28/06/2023 L4150040518 – 20/06/2023 Période de vente : du 30/5/2023 au 7/6/2023 inclus Nature de l’emballage : barquette thermoformée Poids : 125 g Ce produit a été proposé à la vente dans les magasins suivants Okay et Okay Compact