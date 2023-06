En état d’ivresse après une victoire contre les Rangers, Dante Vanzeir écope de plus d’un mois de retrait de permis!

L’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise, qui évolue actuellement aux New York Red Bulls en MLS, avait été arrêté au volant avec 0,36 milligramme d’alcool dans le sang en août dernier, au lendemain d’une victoire au tour préliminaire de la Ligue des champions contre les Glasgow Rangers (2-0).

Le tribunal de police de Louvain a condamné Dante Vanzeir à un total de 36 jours de retrait de permis et à une amende pour avoir conduit sous l’influence de l’alcool et avec un téléphone portable à la main.

L’attaquant se rendait au centre d’entraînement de l’Union à Lierre. À Herent, la police l’a arrêté parce qu’il tapait sur son téléphone portable à un feu rouge. Un alcootest a révélé que Dante Vanzeir était ivre, et il a été immédiatement privé de permis pendant six heures.

Dante Vanzeir ne s’est pas présenté au procès, occupé avec son équipe aux États-Unis. Un avocat l’a représenté et a entendu sa sanction : un retrait de permis de 21 jours et une amende de 240 euros lui ont été infligés pour avoir utilisé un téléphone portable au volant. La conduite en état d’ivresse a valu à Vanzeir un autre retrait de permis de 15 jours et une amende de 1.600 euros avec sursis.