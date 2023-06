Le Centre régional de crise de Wallonie arbore un nouveau nom et de nouvelles missions

Le Centre régional de crise de Wallonie, dont il a beaucoup été question lors de la commission d’enquête parlementaire sur la gestion des inondations de l’été 2021, sera rebaptisé CORTEX, pour Centre régional de Coordination des Risques et de la Transmission d’Expertise, indique jeudi le gouvernement régional.

Ce dernier vient d’approuver, en dernière lecture, le projet de décret relatif à la gestion des risques et des crises en Région wallonne, un texte qui découle des recommandations de la commission spéciale chargée d’évaluer la gestion de la crise sanitaire et de la commission d’enquête parlementaire sur les causes et la gestion des inondations de juillet 2021.