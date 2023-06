Volvo EX30 : petit, rapide, et électrique

La marque suédoise poursuit sa transition 100% électrique, promise pour 2030. Dernière étape en date, ce EX30, qui avec une longueur de 4.233 mm, est la plus petite Volvo de l’histoire. Même la compacte 480 des années 90 était plus longue. Pourtant, le EX30 est aussi le modèle le plus rapide jamais conçu par la marque, avec un 0-100 km/h exécuté en 3,6 secondes pour la version haut de gamme.

Jusqu’à 480 km

Car la gamme se composera évidemment de plusieurs versions. En bas de l’échelle, un EX30 à moteur unique à l’arrière, fort de 272 ch. Il est proposé soit avec une batterie 54 kWh promettant 344 km WLTP, soit avec une batterie NMC 69 kWh, annoncée pour 480 km WLTP. Quant à la version la plus puissante, elle dispose de deux moteurs cumulant 428 ch. Seule la grosse batterie est disponible avec cette version, pour une autonomie maximale de 460 km WLTP. Le prix d’attaque est de 38.990€.