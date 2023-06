Alfa Romeo lance un appel aux fans

Comme l’a confirmé à de multiples reprises le CEO de la marque Jean-Philippe Imparato, Alfa a l’intention de lancer un nouveau modèle important par an. En 2024, ce sera le tour d’un modèle de segment B, qui sera « un SUV, mais pas tout à fait ». En clair, une nouvelle rivale dans la catégorie des Peugeot 2008 et autres Renault Captur, pour ne citer qu’eux. Ce modèle, que les gens appellent actuellement « Kid » en interne, a besoin d’un nom, et c’est là que les fans peuvent intervenir.

Pas Brennero

La rumeur affirme depuis longtemps que le modèle s’appellera Brennero, du nom d’un col de montagne italien. Ça aurait du sens, puisque les Tonale et Stelvio portent aussi des noms de cols. Mais Alfa dément aujourd’hui clairement cette rumeur, en lançant un appel aux suggestions. Au passage, la marque donne discrètement une info : ce futur modèle sera la toute première Alfa électrique, « mais pas seulement ». Ce « pas seulement » fait réfléchir. De fait, le segment où jouera cette Alfa indique qu’elle utilisera la base technique de la Jeep Avenger. Oui, ce modèle est uniquement proposé en électrique chez nous, mais il existe sur d’autres marchés avec un moteur essence 1.2 litre de 130 ch. Et notre petit doigt nous dit que même nous, nous aurons droit à une version équipée du système micro-hybride qui s’installe progressivement sous de nombreux capots des marques Stellantis. Bref, que les amoureux de la marque se rassurent : ce n’est pas un modèle seulement électrique que vous nommerez peut-être.