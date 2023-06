Alpine A110 R Le Mans : pour les 100 ans de ce que vous savez

Dépêchez-vous (c’est peut-être même déjà trop tard) : il n’y aura que 100 Alpine A110 R Le Mans, une édition limitée créée pour rendre hommage au 100ème anniversaire de la course la plus légendaire du monde. Basée sur l’A110 R, qui est déjà la plus radicale de la famille, la Le Mans va encore un peu plus loin. Au capot, monocoque, jantes et sièges en carbone de la R, la Le Mans ajoute les ailes avant. Le châssis profite d’un nouveau développement qui rigidifie les suspensions de 5% dans les lignes droites rapides. La livrée est blanche, garnie de fins liserés bleus. Couleur que l’on retrouve également autour des jantes, et sur les ailettes spécifiques du spoiler arrière. Enfin, Alpine a ajouté un « aileron de requin » sur la plaque qui remplace la lunette arrière, allusion au prototype de course des 24 Heures du Mans.

Tour de circuit

Ce n’est pas tout, puisque le constructeur promet aux acquéreurs une expérience mémorable. Tous les propriétaires d’une A110 R Le Mans seront invités en 2024 dans le stand de l’Alpine Elf Endurance Team. Ils découvriront ainsi l’épreuve depuis ses coulisses. Mieux encore, au matin précédent le départ de la course, ils auront l’opportunité de réaliser un tour du circuit. Un joli cadeau, mais qui n’est pas donné. Futur collector en puissance, l’Alpine A110 R Le Mans est facturée 140.000€.