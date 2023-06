La huitième édition de «Handicaptive’moi» aura lieu le 10 juin au Centre Pia à Forest

Cette année, sont programmées des animations gratuites telles que des cours de danse, des ateliers de jeux de société et des contes en langue des signes, ouvertes à tous, petits et grands, ainsi que des stands d’informations afin de sensibiliser les Forestois aux handicaps et être ainsi le moteur d’une politique allant dans le sens de l’inclusion de la personne handicapée. Une petite restauration est également prévue. L’organisation de cet événement réunit le groupe de travail handicap de la Coordination sociale de Forest (CPAS), les Services Intergénérationnel et Affaires sociales de la Commune mais également les associations Altéo, le Service de Santé Mentale L’Adret-Inclusion, Info-sourds, Pazhapa et Transition.

« C’est un événement forestois désormais traditionnel dont un des buts est de sensibiliser chacun au handicap et être ainsi un tremplin vers une politique plus inclusive de la personne en situation de handicap. Ce moment se veut festif, informatif, accessible et soutenant », note l’échevine de la Santé forestoise, Alitia Angeli (Ecolo).

« Ce sont nos différences qui font notre force. Aller à la rencontre de l’autre, c’est toujours enrichissant. À Forest, nous en sommes persuadés : prendre conscience de cette richesse, c’est une arme supplémentaire pour lutter davantage contre toute forme de discrimination », souligne à cette occasion Mariam El Hamidine (Ecolo), bourgmestre de Forest, également en charge des Affaires sociales et de l’Égalité des chances.