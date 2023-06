Scandale au Parlement européen: un nouvel «organisme éthique» pour des normes communes aux institutions européennes

La création de cet organe interinstitutionnel chargé des questions d’éthique avait été annoncée par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen au début de son mandat en 2019. L’idée avait semblé faire long feu, chaque institution ayant son code de conduite et ses propres règles. Elle a repris vigueur à la suite du Qatargate, scandale de corruption présumée qui touche le Parlement européen depuis la fin de l’an dernier.

L’objectif du nouvel organisme sera d’élaborer des « normes communes, claires, transparentes et compréhensibles » dans des domaines comme les cadeaux ou voyages offerts par des tiers, les contacts avec des lobbyistes, les activités extérieures ou encore les intérêts et actifs à déclarer. L’instance aurait aussi pour tâche d’organiser des échanges entre les institutions et de promouvoir une culture éthique commune.