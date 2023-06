Quel mercato pour Anderlecht cet été? Voici pourquoi la période des transferts s’annonce complexe pour les Mauves

Les entraînements reprendront réellement samedi mais, ces jeudi et vendredi, ce sera déjà l’heure des tests physiques et médicaux pendant que tous les cadors de la Pro League commenceront seulement… leurs vacances.

À l’heure de la reprise, la question du mercato revient régulièrement à Anderlecht. Pour l’instant, c’est encore le calme plat chez les Mauves. Mais Brian Riemer espère que le mercato de Jesper Fredberg apportera les renforts escomptés. Et plus que jamais nécessaires. Les championnats venant à peine de se terminer aux quatre coins de l’Europe, il est assez logique que les grandes manœuvres n’aient pas encore commencé à l’ombre de Saint-Guidon. Il ne faudrait toutefois pas que cela s’éternise à nouveau au risque de devoir agir dans la précipitation au mois d’août. Or, jusqu’à nouvel ordre, le flou – délibéré ?- reste de mise au parc Astrid alors que la campagne des abonnements est ouverte depuis un moment.