Les Baladins du Miroir à la recherche d’un nouveau souffle à Molenbeek: «Plusieurs générations se croisent et apportent une énergie nouvelle»

En 2020, les Baladins du Miroir ont célébré leurs 40 ans. Pour l’occasion, « La Porteuse de Souffle » est créée, un spectacle au texte original spécialement écrit par Jean-Pierre Dopagne.

La création aborde ces « rencontres extraordinaires et imprévisibles » qui peuvent bouleverser l’existence et interroge les rapports humains. « Tout part du questionnement qu’on se posait : Qu’est-ce qui va encore raconter après 40 ans d’histoire, la pandémie, la guerre en Ukraine et les inondations ? Est-on à bout de souffle ? Doit-on chercher un nouveau souffle ? Qu’est-ce qui peut encore émouvoir le monde et donner l’envie de se battre ? », explique Gaspar Leclère, directeur des Baladins du Miroir et metteur en scène du spectacle. « Une évidence est ressortie. On a tous eu une rencontre avec quelqu’un qui a déclenché ce qui fait ce qu’on est aujourd’hui. Et on a tous été cette personne. On part donc de petites histoires singulières et de ces rencontres fortuites qui bouleversent la dynamique de gens de façon positive. »