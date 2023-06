«Gumball, la course des milliardaires sans limites»: RTL tvi roule des mécaniques Oyez, oyez, amoureux de belles carrosseries et autres adorateurs de grosses cylindrées ! Ne loupez pas le Gumball 3000, la course la plus folle et exclusive de la planète moteurs. À suivre le 8 juin.

Par Antonella Soro

La McLaren P1 à 1,5 million d’euros, l’Aston Martin DBS V12 dont la valeur de revente atteint 3 millions d’euros, la Rolls de Rolls-Royce, le modèle Phantom, customisé pour moins d’un million d’euros, l’agressive Lambo Aventador, des Ferrari à la pelle et une autre centaine de supercars rassemblés en un endroit… il n’y a qu’un événement annuel qui concentre un tel défilé : le Gumball 3000, dont le nom a été inspiré par une comédie américaine sortie en 1976. Il s’agit d’un rallye réservé aux voitures de luxe et donc à leurs propriétaires milliardaires mis sur pied depuis 1999 par un certain Maximilion Cooper, homme d’affaires britannique plein aux as. Le but est de rallier deux points du globe distants de 3000 miles en six jours. L’inscription est de 50 000 livres sterling. Ajoutez à cela le carburant, les assurances, etc., la facture grimpe facilement à 100 000 euros la semaine de colonies de vacances VIP.

Autant dire que ne s’y retrouvent que les plus riches : avocats d’affaires, acteurs, DJ, chanteurs, rentiers mais aussi youtubeurs automobiles. David Hasselhoff agite chaque année le drapeau du top départ. À l’arrivée, pas d’argent à gagner pour le vainqueur, mais une série de prix fun, comme celui du meilleur poker face. Le plus cool est de participer parce que, justement, la règle est d’enfreindre les limitations de vitesse. Jouer au chat et à la souris avec la police fait partie des attraits de cette gentille compétition totalement illégale.

Show et démesure Comme il y a deux ans, RTL-TVI propulse ses téléspectateurs à l’intérieur de cette course démentielle, introduite non plus par Jean-Michel Zecca mais par Sandrine Corman. Le 22e Gumball s’est déroulé du 27 mai au 3 juin 2022 et a rallié Toronto à Miami, en passant par Detroit, Nashville et Atlanta et en terminant par la splendide route des Keys. À chaque étape s’ajoute un checkpoint journalier, l’occasion d’admirer les bolides pour le commun des mortels, et une escapade exclusive pour les conducteurs, comme monter à bord d’une Nascar lancée à plus de 300 km/h. Et le soir, c’est la fiesta jusqu’au bout de la nuit. Show, folie et démesure résument ces six jours hors du temps.

L’un des participants s’est désigné guide pour amateurs dans ce sérail. Il était déjà du reportage proposé par la chaîne il y a deux ans, il l’est encore plus cette fois, et c’est tant mieux. POG, créateur de contenus sur l’automobile de sport, collectionneur de belles bagnoles, 49 ans, franco-belge, y est venu avec sa Ferrari 812 800 chevaux et son copilote, Sébastien Fouassier, cascadeur pour des superproductions hollywoodiennes, dont « Fast and Furious ». Ils ont tout fait pour se faire remarquer. La Ferrari a été relookée en « Pogdarmerie », avec gyrophare compris. Eux ont passé ces six jours habillés en policiers. Ils ont été arrêtés par les flics, ont fait des donuts avec le bolide, eu des frayeurs avec la mécanique fragile de l’italienne… Bref, cette immersion à leurs côtés ne manque pas de rebondissements et de bonne humeur. Car c’est cela aussi, l’esprit Gumball !