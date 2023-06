Une programmation 100% belge pour la deuxième édition du Mons Sunset Festival

– 17h00 à 18h00 : Lemon Straw, fondé par Giani Sabia, Boris Iori & Renaud Lhoest, ce groupe montois compte déjà 10 ans de carrière, deux albums, des singles imparables, des premières parties prestigieuses et plus de 200 concerts.

– 19h00 à 20h00 : Elia Rose, une artiste qui vous plonge dans un univers éclectique pop et poétique. Entre ballade suspendue et un côté assumé back to the 80’s, Elia Rose tisse des liens exigus avec une musique à l’énergie positive et une sensibilité à fleur de peau.

– 21h00 à 22h00 : Doria D, une artiste complète qui compose et écrit ses morceaux. Influencée par Billie Eilish, Lana Del Rey et des artistes de la scène rap francophone tels que Nekfeu, Lomepal et Swing, cette jeune néo-louvaniste âgée de 23 ans s’inspire de ses expériences de vie pour écrire ses textes.

– 22h15 à 23h30 : Alex Germys, DJ et producteur confirmé, cet artiste fait partie de la nouvelle et très talentueuse scène électro.

– 23h45 à 01h00 : Calumny, un groupe de 2 DJ’S qui s’inscrivent dans la vague des jeunes producteurs d’électro-pop belge, qui souhaitent apporter un regard neuf et original sur la musique électronique avec un style électro-pop-house