Sandra a perdu sa fille Nina, 20 ans, à cause d’un patch contraceptif: «Les médecins, les gynécologues et les pharmaciens ne devraient pas prendre ce sujet à la légère»

Sandra De Witte mène depuis trois ans une campagne de sensibilisation à l’utilisation de la contraception hormonale, AntiConcept ! Et pour cause, sa fille Nina, 20 ans, en est décédée.

« Nina et moi étions allées ensemble chez le médecin pour obtenir une ordonnance de contraception », raconte Sandra à nos confrères du Nieuwsblad. « Le médecin a seulement demandé à Nina si elle fumait et s’il y avait des cas connus de troubles de la coagulation dans la famille. Ne connaissant pas cette prédisposition génétique, nous avons répondu deux fois non, mais cette dernière réponse a finalement été fatale à ma fille. »