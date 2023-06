Rosie, 31 ans, pensait que ses symptômes étaient dus au stress, mais la réalité était malheureusement bien plus grave: «C’est effrayant avec quelle facilité ces choses peuvent être mal diagnostiquées»

Rosie Hindmarsh, une Britannique de 31 ans, a connu de fortes sueurs et une perte de poids importante après le décès de sa mère. Bien qu’elle ait d’abord cru souffrir de stress, sa santé s’est détériorée et elle a pris rendez-vous avec son médecin généraliste. Après des examens, il est ressorti que son appendice et la partie inférieure de son intestin devaient être retirés, ce dernier étant devenu extrêmement épais, rapporte Plymouth Live.

Après avoir subi la première opération, ses médecins ont reçu les résultats de l’analyse des tissus et des cellules, et ont annoncé à Rosie qu’elle avait une tumeur carcinoïde neuroendocrine de stade. On lui a depuis retiré les trois quarts de son intestin et elle attend maintenant les résultats de la biopsie. Elle devra également voir comment son corps guérit avant de décider de l’option d’avoir une ablation complète de son intestin et d’avoir un sac de stomie.