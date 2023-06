13 jours après la cyberattaque au CHRSM, le service néonatalogie de Namur a rouvert: «Nous sommes le centre de référence de la province»

Au 13e jour après la cyberattaque dont le CHRSM a été victime, la grande majorité des opérations et consultations sont maintenues sur les deux sites de Namur et Auvelais. « Certains patients ne se présentent pas car ils n’ont pas reçu de SMS de rappel. Hélas, notre système d’envoi de SMS automatique à chaque patient est hors-service à cause de cette cyberattaque », rappelle le directeur général Stéphane Rillaerts. Le mot d’ordre reste le même : tout est maintenu sauf si le patient reçoit un appel lui disant le contraire.

Le service de néonatalogie du site Meuse a rouvert pour le transfert de nouveau-nés issus d’autres hôpitaux. « C’était un point important car nous sommes le centre de référence de la Province de Namur. »